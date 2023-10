Brescia: diventa un murales la corsa di Carlo Mazzone sotto la curva atalantina

Brescia, 4 ottobre 2023 – Brescia rende omaggio a Carletto Mazzone, l’allenatore scomparso di recente che guidò le Rondinelle in serie A in quello che è forse stato il miglior periodo di sempre per la squadra biancoblù.

Lo fa immortalando in un’opera d’arte il momento che rimarrà impresso per sempre nei cuori dei tifosi, la corsa del tecnico romano sotto la curva dell’Atalanta nelle fasi conclusive di un infuocato derby concluso con un pareggio.

Il murales

Il murales che ritrae la corsa di Mazzone

L'autore è il giovane artista bresciano di strada Michele Battagliola, studente 24enne di giurisprudenza. A un mese e mezzo dalla morte dell'allenatore romano, sulla serranda di una ex farmacia - ora emporio - del centro di Brescia - città dove Mazzone ha allenato tre anni - è infatti comparsa l'immagine del Sor Carletto immortalata il 30 settembre 2001 quando Roberto Baggio segnò il 3-3 contro l'Atalanta.

La scena

La corsa scatenata di Carlo Mazzone sotto la curva dell’Atalanta: era il 30 settembre 2021

Il gol che sigillò la partita sul pareggio, realizzato dal talento vicentino che a Brescia, proprio grazie al rapporto con Mazzone, visse una seconda vita calcistica, fece scattare l'allora allenatore delle rondinelle verso la curva degli ultras bergamaschi che lo aveva preso di mira con cori contro la madre. Uno sprint di cui lo stesso allenatore ebbe successivamente a pentirsi, ma che ha contribuito a inserire per sempre Mazzone nel gotha dei personaggi più amati dai supporter del Brescia.