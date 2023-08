Brescia-Atalanta e la sfida di Mazzone: "Se famo er 3-3 vengo sotto 'a curva". Promessa mantenuta

Brescia, 19 agosto 2023 – Sor Carletto non era fatto per le mezze misure e per i compromessi. O tutto o niente. O lo amavi, o lo temevi. Lo sanno bene i migliaia di tifosi che a parti invertite lo hanno osannato o criticato.

Su una cosa erano tutti d'accordo però, Mazzone era l'emblema del calcio popolare e quella corsa a braccia alzate in segno di sfottò sotto la curva dei supporter atalantini in trasferta a Brescia, resterà per sempre impressa nell'immaginario collettivo come uno dei momenti più genuini di un calcio che non c'è più. Passionale e autentico.

Iil vice allenatore Leonardo Menichini e il dirigente Cesare Zanibelli cercano di fermare la corsa di Carlo Mazzone senza successo

Era il 30 settembre del 2001, il Brescia era sotto 3-1 nel derby, sentitissimo, contro l'Atalanta. La sfida fu aperta da Roberto Baggio al 24esimo, poi la Dea con Gigi Sala, Cristiano Doni e Gianni Comandini riuscì a ribaltarla in 20 minuti. Sanguigno, passionale, de core, Er Magara si affidò al talento cristallino del Divin Codino, autore del 3-2. E lì, la scintilla: "Se famo er 3-3 vengo sotto 'a curva". La rete arrivò dai piedi di Roby Baggio. Il popolo biancazzurro esplose ma fu il mister romano a venire galvanizzato dal pari.

Senza pensarci due volte, forse nemmeno mezza, parte in direzione della curva ospiti, che lo aveva insultato per tutto l'arco della partita, sbarazzandosi di chiunque provi a trattenerlo. Mentre i giocatori bresciani esultano, infatti, il vice allenatore Leonardo Menichini e il dirigente Cesare Zanibelli cercano di fermarne la corsa senza successo.

La corsa di Carlo Mazzone verso la curva avversaria

L'arbitro Collina non può far altro che espellere Mazzone, che sarà squalificato per cinque giornate a causa del suo comportamento, ma la sua corsa e quel pugno alzato al cielo entrano di diritto nella storia del calcio italiano.