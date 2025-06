In discoteca per rapinare. Tre arresti

Un gruppo di tre malviventi, giunti appositamente da Torino per colpire nelle discoteche bresciane, è stato bloccato dalla Polizia di Stato nella notte tra giovedì e venerdì, dopo che hanno rapinato almeno due persone a “Il Molo”: una discoteca di via Sorbanella, in città. Una delle vittime ha raccontato agli agenti di essere stata avvicinata con un pretesto dai tre uomini, che, approfittando della confusione, l’hanno circondata fingendo di voler ballare. Con un gesto rapido, le hanno però strappato con violenza le collanine d’oro che indossava, per poi dileguarsi tra la folla. Una sua amica, testimone dell’aggressione, ha fornito agli investigatori la descrizione di uno dei rapinatori. Anche il personale di sicurezza del locale ha collaborato, segnalando che gli stessi soggetti erano sospettati di un episodio analogo verificatosi poco prima. Gli agenti hanno quindi fermato il trio, composto da un italiano e due romeni, tutti con precedenti penali. Durante la perquisizione, sono state trovate addosso a loro tre catenine d’oro, rubate quella stessa sera. Portati in Questura e poi trasferiti nel carcere di Brescia, per i tre è scattato poi un Foglio di Via Obbligatorio del questore Paolo Sartori (nella foto). Quando saranno scarcerati dovranno stare lontani dal Comune di Brescia per 4 anni.

"Si tratta di una batteria di malviventi che, provenendo dal Piemonte, si è spostata per colpire in locali dove contava di non essere riconosciuta – ha spiegato il questore –. Grazie alla prontezza della vittima e alla collaborazione della sicurezza del locale, siamo riusciti a fermarli in flagranza e a garantire giustizia".

Mi.Pr.