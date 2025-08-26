Carabinieri e Guardia di Finanza nei locali della Movida bresciana: controlli e verifiche

Desenzano del Garda (Brescia), 27 agosto 2025 – Continuano i controlli delle forze dell’ordine nei locali e nei ristoranti, potenziati nel periodo estivo. L’ultimo nel mirino è l’Altaripa Restaurant e Lounge, a cui sarebbero state contestate delle irregolarità, che qualora fossero confermate in sede giudiziaria potrebbero risultare in una multa da 20.800 euro. In particolare i carabinieri del Nucleo Ispettorato lavoro e gli agenti della Divisione amministrativa della Questura di Brescia avrebbero verificato il rispetto del testo Unico sulla Salute e la Sicurezza sul lavoro. Sotto esame della Guardia di Finanza anche la posizione contrattuale di un lavoratore originario dello Sri Lanka.

Precisazioni

Il titolare del locale Altaripa Restaurant e Lounge, per bocca del suo legale, l’avvocato del Foro di Milano, Marco Alessandro Bartolucci, ha voluto precisare che in merito all’ispezione effettuata, “non risulta presentata alcuna denuncia ex articolo 333 del codice di procedura penale a carico della società o dei suoi amministratori/rappresentanti – spiega il legale –. È stato notificato esclusivamente un verbale amministrativo in materia di sicurezza sul lavoro, peraltro oggetto d’impugnazione”.

Mentre per quanto concerne i titoli abilitativi e le licenze: “Altaripa – continua – è in possesso di tutti i titoli e attestati professionali dei lavoratori, compresa la licenza per la somministrazione e vendita di bevande alcoliche. La documentazione è disponibile per le verifiche di legge. Infine, al momento non è stata erogata alcuna sanzione”.

Nel complesso in queste sere sono stati controllati 15 esercizi pubblici principalmente a Brescia, Desenzano e Manerba. Sottoposti a verifica anche 77 veicoli e 253 persone. Al termine dell’attività il questore Paolo Sartori ha emesso 19 fogli di via, tre avvisi orali e allontanamenti dall’Italia.