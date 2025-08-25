Toscolano Maderno, malore mentre passeggia insieme al marito: morta turista olandese

Toscolano Maderno (Brescia) – Dramma per una coppia di turisti olandesi che in questo periodo stavano trascorrendo le loro vacanze sulle rive del Benaco.

Durante le prime ore del mattino di questo lunedì 25 agosto una donna 74enne è morta per un arresto cardiaco mentre passeggiava serenamente, mano nella mano con il marito.

I due coniugi, ospiti di un campeggio locale, stavano godendo la quiete del lungolago nelle prime ore della giornata quando la donna è stata colta da un malore improvviso e devastante.

La chiamata al numero unico per le emergenze 112 è stata fatta immediatamente. Gli operatori della centrale di Brescia hanno attivato la macchina dei soccorsi, inviando sul posto un’ambulanza e un’automedica, oltre alle forze dell’ordine.

Ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato purtroppo inutile. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e i disperati tentativi di rianimazione praticati sul posto, il suo cuore ha smesso di battere per sempre. Il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso, dovuto a un arresto cardiaco.

Sul posto sono immediatamente intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Salò, per effettuare tutti i rilievi necessari e ricostruire la dinamica della tragica scomparsa, sebbene non sussistano al momento ipotesi diverse da quella della fatalità dovuta a cause naturali. La salma della donna tornerà in Olanda nelle prossime ore.