Minaccia in strada l’ex moglie con un martello. Un sessantasettenne finisce ai domiciliari

Un 67enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di atti persecutori e minacce aggravate. La vittima è la sua ex moglie, da lui minacciata con un martello nel centro di Brescia. La drammatica scena si è consumata nelle scorse ore dopo un incontro casuale tra i due. I due ex coniugi, secondo la ricostruzione, hanno ingaggiato un’accesa lite verbale in strada. A quel punto, l’uomo, in preda alla rabbia, sarebbe rientrato nella sua auto, avrebbe afferrato l’attrezzo da lavoro e lo avrebbe ha brandito contro la donna, minacciando di ucciderla. Terrorizzata, l’ex moglie è riuscita a sfuggirgli e ha trovato rifugio nella caserma dei carabinieri più vicina, dove ha denunciato di essere stata aggredita e di essere ancora inseguita dall’ex congiunto. I militari sono immediatamente intervenuti: usciti dalla caserma, hanno rintracciato l’uomo a bordo della sua vettura in una via laterale. Bloccato e perquisito il veicolo, gli operatori hanno rinvenuto e sequestrato l’arma del reato, il martello, insieme a un coltello a serramanico.

L’uomo è stato quindi arrestato e condotto nella sua abitazione, dove è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida. L’udienza ha convalidato l’arresto. Il giudice ha disposto il mantenimento della misura cautelare degli arresti domiciliari, imponendo all’uomo anche l’obbligo del braccialetto elettronico.

Milla Prandelli