Traversata del lago d’Iseo, tutto pronto per domenica 31 agosto: in gara 500 atleti da tutta Italia

Iseo (Brescia), 25 agosto 2025 – Conto alla rovescia, sul Sebino, per la ormai storica traversata a nuoto del lago Predore-Iseo organizzata, come ogni anno da Asd Nuoto Master Brescia con la collaborazione del Gruppo Sommozzatori di protezione Civile e del Gruppo Ana di Iseo, della società Operaia di Mutuo Soccorso e altre realtà associative e commerciali oltre che con il patrocinio del Comune di Iseo e di quello di Predore.

Parteciperanno quasi 500 atleti da tutta Italia che si sfideranno lungo un percorso della lunghezza di circa tre chilometri, nella massima sicurezza, garantita da diversi gruppi di volontari e da operatori professionisti.

La partenza della gara è fissata per domenica 31 agosto dalla spiaggia davanti alla Chiesa di San Rocco a Predore, mentre l’arrivo sarà a Iseo, non distante dal lido dei platani. Nel caso in cui l’acqua avrà una temperatura superiore ai 26 gradi non si potrà usare la muta, che sarà obbligatoria se l’acqua sarà sotto i 20 gradi. Nel caso in cui la temperatura fosse sotto i 16 gradi la gara verrà sospesa.

La segreteria della manifestazione aprirà alle 7.30 per accogliere i concorrenti. Si troverà sul lungolago di Iseo, ai giardini Garibaldi. Non sarà però possibile iscriversi il giorno della gara, poiché i posti sono al completo. Parteciperanno anche atleti di nazionalità non italiana e minorenni. Una volta arrivati tutti i concorrenti, che dovranno presentarsi entro le 9.30, i nuotatori saranno portati con i battelli di Navigazione lago d’Iseo fino a Predore, dove alle 10.30 si svolgerà il breefing.

La Gara partirà alle 10.45. Il tempo limite in cui percorrere la gara sarà di 90 minuti, dopo di che, chi sarà ancora in acqua sarà recuperato dalle imbarcazioni di supporto. Le premiazioni si svolgeranno ai Giardini Garibadi alle 12.30.