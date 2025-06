A7 Milano-Genova: brucia un rimorchio carico di pistacchi, si salva camionista dal sangue freddo

Pieve Albignola, 16 giugno 2025 – Il rimorchio del tir è stato completamente distrutto dalle fiamme, ma il camionista è riuscito in tempo ad accostare sulla corsia di emergenza e anche a sganciare la motrice, preservandola dal fuoco e mettendosi in salvo.

L'incendio è scoppiato poco prima delle 12.30 di oggi, lunedì 16 giugno, sull'autostrada A7 Milano-Genova, lungo la carreggiata in direzione Sud, tra i caselli di Gropello Cairoli e Casei Gerola, poco prima del ponte sul Po, nel territorio comunale di Pieve Albignola.

"L'incendio - spiegano i vigili del fuoco di Pavia - ha completamente avvolto il veicolo, causando una densa colonna di fumo e la momentanea interruzione del traffico veicolare". Per il mezzo in fiamme è stato chiuso lo svincolo in entrata a Gropello Cairoli, poi la circolazione è stata ripristinata su una sola corsia in direzione Genova.

I vigili del fuoco sono intervenuti con un'autopompa dal Comando provinciale di Pavia, supportati da due autobotti dal Comando di Milano. "Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area - conferma la nota dei vigili del fuoco di Pavia - sono state complesse ma tempestive. Non si registrano feriti".

Un altro scatto dell'intervento dei vigili del fuoco

Il camionista non ha infatti riportato conseguenze, riuscendo anche a salvare dalle fiamme la motrice del camion, mentre il rimorchio è andato distrutto con il suo carico, pare di pistacchi. Oltre ai vigili del fuoco è intervenuta sul posto anche la polizia Stradale, per la gestione della viabilità, e il personale autostradale.

"Le cause del rogo - conclude la nota dei vigili del fuoco - sono attualmente in fase di accertamento". Dalla prima ricostruzione dell'accaduto sembrerebbe che la scintilla che ha innescato l'incendio possa essere stata provocata da un surriscaldamento dell'impianto frenante del tir, ma dovrà essere confermato dagli accertamenti ancora in corso.