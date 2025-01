Valcamonica flagellata dal maltempo: frane e disagi

Ponte di Legno, 27 gennaio 2025 – Una nuova ondata di maltempo è in arrivo sul bresciano e in particolare sulla zona della Valcamonica, sul lago d’Iseo e sulla Franciacorta, già ieri vessate dalle cattive condizioni meteo.

Nevicate su varie province della Lombardia. Al centro, Livigno imbiancata. A destra, l'intervento dei vigili del fuoco dopo un incidente a Besozzo

In quota, probabilmente oltre i 1200 metri, arriveranno abbondanti nevicate, mentre a valle e in pianura pioverà in modo particolarmente intenso.

Il bus

Intanto in Valcamonica ieri un bus belga è restato incastrato per oltre due ore lungo la strada che da Ponte di Legno conduce al Tonale, la Statale 42 del Tonale e della Mendola, creando grossi disagi per le auto in transito, rimaste ferme al freddo. L’autista del bus non ha calcolato le dimensioni del mezzo, che aveva un carrello al traino.

La frana

A Forno Allione, sempre lungo la 42 nel pomeriggio un grosso masso è franato sulla Statale, che anche in questo caso si è fermata per consentire la rimozione del masso e la messa in sicurezza. Sul lago d’Iseo si sono registrati fortissimi venti che hanno fatto cadere rami e tegole.