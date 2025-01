Lombardia, maltempo persistente con piogge e neve in montagna. Stabilità solo da febbraio

Sulla Lombardia, dopo un weekend di pioggia, anche la prima parte di settimana sarà caratterizzata dal passaggio di un perturbazione atlantica ben strutturata. Il risultato sarà che le perturbazioni continueranno a caratterizzare la giornata di oggi,. lunedì 27 gennaio, e quella di domani.

La neve cadrà solo a quote di media-alta montagna con clima non particolarmente freddo per il periodo, con assenza di gelate nelle zone di pianura. A seguire si forma un vortice depressionario sul mediterraneo nella seconda parte di settimana ma la Lombardia non sarà particolarmente coinvolta. Per una maggior stabilità e tempo più asciutto dovremo attendere il mese di febbraio.

La situazione meteo in Lombardia (sito Arpa)

Lunedì 27 gennaio 2025

Sul nord Italia transiteranno nei prossimi giorni due perturbazioni atlantiche piogge diffuse e in intensificazione anche a carattere di isolato rovescio.

Neve oltre 1400 metri.

Temperature: minime e massime stazionarie o in lieve calo.

In pianura minime intorno a 5 °C, massime intorno a 9 °C.

Zero termico: tra 1700 e 2000 metri.

Venti: in pianura moderati orientali, in montagna moderati da sud.

Martedì 28 gennaio 2025

Sui cieli di Lombardia il cielo si presenterà nuvoloso o molto nuvoloso nella prima parte della giornata, dal pomeriggio schiarite graduali a partire da ovest e transito di velature.

Neve oltre 1400 metri.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve rialzo.

Zero termico: tra 1600 e 1800 metri.

Venti: in pianura moderati, da est sulla pianura orientale, da ovest altrove; in montagna moderati da nord.

Tendenza

Dalla giornata di mercoledì 29 gennaio si registrerà un miglioramento delle condizioni meteo con cieli irregolarmente nuvolosi e precipitazioni che si faranno via via meno probabili. In pianura minime in lieve calo, massime stazionarie. Venti deboli orientali in pianura, variabili in montagna.

Giovedì 30 gennaio il meteo tornerà a peggiorare con cieli da irregolarmente nuvolosi a nuvolosi e precipitazioni deboli possibili, più probabili a ovest. Minime e massime senza variazioni di rilievo. Venti deboli ovunque.