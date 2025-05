Lido Nettuno. Assegnata la gestione

SARNICO (Bergamo)Spiagge vecchie e nuove aprono sul lago d’Iseo in vista dell’estate, in cui si attende l’arrivo sempre più ingente di turisti e visitatori. Nell’ottica di fornire un servizio migliore alla popolazione, il Comune di Sarnico ha dato in appalto la gestione di Lido Nettuno, che il primo giugno spalancherà i cancelli con assetto rinnovato e un costo di ingresso di due euro per chi non risiede in paese. Chi vive a Sarnico, invece, non pagherà nulla, mostrando la carte d’identità che ne attesta la residenza. Entreranno senza pagare pure i bimbi fino a 12 anni e le persone disabili. Il municipio ha assegnato la gestione di chiosco e servizi complementari della spiaggia che si trova verso il confine con Predore per gli anni 2025-2028: se ne occuperà la società Sporting Isola Bella di Lodi, selezionata grazie a un’offerta tecnica di qualità e a un canone annuo di 6.600 euro. Dal Comune fanno sapere che ci saranno più servizi. "Oltre al classico chiosco e al campo da calcetto, il nuovo gestore offrirà il noleggio di lettini e ombrelloni, per godersi al massimo le giornate di sole – spiegano –. Non solo: il gestore si occuperà direttamente della pulizia di cestini e bagni e garantirà un servizio di sorveglianza nel parco". Il Lido Nettuno sarà aperto dal 1° giugno alla prima domenica di ottobre, dalle 9 alle 23, con accesso gratuito per tutti dalle 18.

A Costa Volpino, invece, sta per essere completata la prima spiaggia comunale del paese di inizio Sebino. L’investimento è di 200mila euro. Sarà a forma di anfiteatro, situata in località Bersaglio. L’area verde che si trova tra la sede di Navigazione Lago d’Iseo e il bar delle Rose sarà recuperata in ottica ambientale, senza alterare il paesaggio. Sarà dotata pure di zona per fare i picnic.

Milla Prandelli