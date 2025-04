Brescia: carambola in A4, tre auto vanno a fuoco. Ferite sette persone

Brescia, 19 aprile 2025 – Incidente lungo l'autostrada A4 nel tratto tra Brescia Ovest e Brescia centro nella giornata di sabato 19 aprile 2025. Erano appena passate le 12.40 quando quattro auto per ragioni in corso di accertamento mentre viaggiavano in direzione di Milano sono entrate in rotta di collisione.

In seguto all'impatto due delle macchine coinvolte nello schianto hanno preso fuoco. Le fiamme, successivamente, si sono estese a un ulteriore veicolo. Nel complesso a bordo delle vetture c'erano dieci persone. In sette - tra loro anche due bambini - sono state soccorse e trasportate in ospedale, tra i Civili e la Poliambulanza. Non sarebbero in gravi condizioni (l'intervento è infatti stato classificato da Areu con codici gialli e verdi).

Sul posto oltre ai vigili del fuoco di Brescia, anche gli agenti della Polizia stradale di Verona Sud, competenti su questo troncone di A4, e il personale di Autostrade. L'incidente ha causato forti disagi alla circolazione: lunghe code si sono formate nell’una e nell’altra direzione.