Cormano, bus si scontra con un Tir. A bordo 44 bambini: autista grave

Un grave incidente si è verificato venerdì mattina alle 10 lungo l’autostrada A4, all’altezza dell’uscita di Cormano in direzione Venezia. Un autobus che trasportava una scolaresca della scuola primaria Fiorana di Ivrea, con a bordo 44 bambini e alcune insegnanti, si è scontrato con un Tir, causando una carambola che ha coinvolto altri due mezzi pesanti. Il pullman, diretto a Rivolta d’Adda, in provincia di Cremona, per una gita scolastica, è finito contro un Tir, terminando la corsa contro il guard-rail. Nell’impatto sono rimasti coinvolti anche altri due camion, dando origine a un tamponamento a catena. La polizia stradale sta indagando per ricostruire con precisione la dinamica e le cause dell’incidente.

L’autista del pullman, un uomo di 42 anni, ha riportato le ferite più gravi ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda con lesioni agli arti e al bacino. Ferite anche due insegnanti e due alunne: una docente di 51 anni e due bambine di 8 anni sono state ricoverate in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Raffaele. Un’altra insegnante è stata invece trasferita, sempre in codice giallo, all’ospedale Bassini di Cinisello.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari con due mezzi di coordinamento per maxiemergenze Areu, due automediche, cinque ambulanze e un pullmino logistico. Presenti anche i vigili del fuoco del Comando di Milano, che hanno messo in sicurezza l’area e supportato i sanitari nelle operazioni di soccorso. L’autostrada è rimasta bloccata per alcune ore per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli incidentati. Il resto della scolaresca, fortunatamente illeso, è stato fatto rientrare in Piemonte a bordo di un altro autobus giunto sul posto.

La dirigente scolastica della scuola Fiorana di Ivrea, Cira Vicedomini, ha raggiunto il luogo dell’incidente e si è tenuta in costante contatto con il sindaco di Ivrea, Matteo Chiantore, per coordinare la gestione dell’emergenza e rassicurare le famiglie. Le famiglie degli studenti, prontamente informate dell’accaduto, sono state rassicurate sulle condizioni dei figli. Nonostante la maggior parte dei bambini sia rimasta illesa, molti di loro sono sotto choc per il drammatico evento. Complessivamente, la maxi-emergenza ha coinvolto 53 persone tra bambini, insegnanti e autisti dei mezzi pesanti. A bordo del pullman sono rimasti illesi 42 bambini e 3 insegnanti.