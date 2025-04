Tamponamento a catena in A4. Tre feriti, code di nove chilometri

Disagi sull’autostrada Serenissima per chi viaggiava in direzione Milano: un incidente stradale tra i caselli di Brescia Est e Desenzano ha causato un tamponamento a catena con tre veicoli coinvolti e tre persone ferite, nessuna con gravi conseguenze. L’incidente è accaduto attorno alle 7.30 del mattino. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un’automedica per prestare soccorso, mentre i rilievi sono stati affidati alla polizia Stradale di Verona Sud, competente su quel tratto di A4. L’impatto ha generato lunghe code, con rallentamenti che hanno raggiunto i 9 chilometri, creando notevoli difficoltà per chi percorreva l’autostrada nelle ore di punta del lunedì mattino, quando in movimento ci sono molti pendolari e autotrasportatori. Si sono verificati rallentamenti anche lungo le strade del circondario, dove si sono immessi molti veicoli nel tentativo di sfuggire all’incolonnamento.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità. La viabilità è tornata alla normalità solo dopo diverse ore, con la rimozione dei veicoli danneggiati. Nel pomeriggio un altro tamponamento sulla Provinciale 343 ha causato il ferimento di tre persone. Sono intervenute tre ambulanze e un’automedica, la polizia stradale e i vigili del fuoco di Mantova.