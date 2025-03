Schianto nella notte sulla Milano-Venezia: muore ragazzo di 28 anni

Bergamo, 7 marzo 2025 - Incidente mortale questa notte sulla autostrada Milano-Venezia nel tratto tra i caselli di Grumello e Segrate in direzione ovest, verso Milano.

Nell’incidente, avvenuto poco dopo mezzanotte e mezza, ha perso la vita un giovane di 28 anni ed è rimasto leggermente ferito un 37enne.

Il 28enne è morto sul colpo nel violento schianto tra la sua automobile e un mezzo pesante. Ancora da stabilire l’esatta dinamica della tragedia. I rilievi sono affidati alla Polizia Stradale di Seriate e i veicoli coinvolti nell’incidente sono stati entrambi posti sotto sequestro.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco, automedica e infermierizzata, un'ambulanza della Croce Rossa di Palazzolo.

L'autostrada è rimasta parzialmente chiusa per qualche ora, per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Vista l’ora nessuna particolare ripercussione sul traffico