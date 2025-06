“Richiamaci per importanti informazioni sanitarie”: ma è una truffa. L’allarme di Ats Brescia

Brescia, 23 giugno 2025 – Dalla sede bresciana di Ats arriva un avvertimento per la popolazione. Negli ultimi giorni, numerosi cittadini hanno segnalato agli uffici di via Duca degli Abruzzi una truffa telefonica che sfrutta messaggi SMS ingannevoli per sottrarre credito dalle ricariche dei cellulari.

L’Agenzia di Tutela della Salute questa mattina ha diramato una nota in cui chiede ai cittadini di fare la massima attenzione. I truffatori inviano Sms contraffatti, spacciandosi per l’ATS, in cui si invita il destinatario a chiamare un numero dedicato per ricevere "importanti comunicazioni sanitarie personali".

Chi cade nel tranello e telefona, però, si ritrova con il credito del cellulare azzerato in pochi secondi, dato che si tratta di una utenza a pagamento. Ats Brescia ha precisato che non invia mai messaggi con richieste di questo tipo e ha esortato i cittadini a non rispondere a eventuali Sms che chiedano di chiamare un numero per parlare con Ats. Altresì specifica di non chiamare i numeri e, nell’eventualità sia già stato fatto, con la conseguente perdita economica, di segnalare immediatamente le truffe ai carabinieri o alle altre forze dell’ordine. Chi ha già subito il furto del credito può sporgere denuncia presso la stazione carabinieri più vicina o contattare il servizio clienti del proprio gestore telefonico per bloccare eventuali addebiti fraudolenti.