Esce di strada e precipita. Centauro di Flero perde la vita sulla strada del Passo Maniva

MANIVA (Brescia)Tragedia lungo le strade della provincia di Brescia dove ieri si è verificato l’ennesimo incidente. Giorgio Chieribicco, 55 anni, di Flero, è morto mentre guidava la sua moto precipitando in un burrone. È accaduto lungo la strada che congiunge il passo del Maniva a quello del Baremone: un itinerario parzialmente sterrato particolarmente amato da ciclisti e motociclisti perché offre panorami bellissimi su due valli bresciane: la Val Trompia e la Valle Sabbia.

La strada è stata riaperta da poco, a fine maggio, e non è transitabile tutti i giorni a causa di alcuni lavori di ampliamento e miglioramento della carreggiata. È sempre transitabile nei festivi, quando arrivano tanti appassionati di montagna che la percorrono in auto, motocicletta, bici e a piedi. La dinamica dell’incidente è al vaglio degli uomini dell’Arma. Sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Gardone Valtrompia e della Stazione di Collio. Secondo quanto appreso Chieribicco stava percorrendo la parte più alta della strada quando, circa sotto Cima Caldoline e il bivacco Tita Secchi, è accaduta la tragedia.

Il centauro ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada, oltre il tracciato. Stava viaggiando solo sulla sua moto, ma alla scena hanno assistito altri centauri che hanno subito lanciato l’allarme.

Nelle scorse ore è piovuto molto e quindi potrebbero essersi formate alcune buche. Anche per questo motivo è sempre consigliato percorrere la strada tra il Maniva e la il rifugio rosa a velocità ridotta e con la massima attenzione, anche per la presenza di precipizi. Dopo avere perso il controllo il 55enne è precipitato nel vuoto per diverse decine di metri. È morto sul colpo. Sul posto per le operazioni di soccorso c’erano gli operatori del 118 con l’eliambulanza e un’ambulanza, il Soccorso Alpino e Speleologico della V delegazione Bresciana e i carabinieri di Collio e Gardon Valtrompia. La salma è stata restituita alla famiglia.