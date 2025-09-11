Festa di Santa Croce di Carzano a Monte Isola: battelli tutti sold out

Perché fai la coda a Malpensa
Perché fai la coda a Malpensa
CronacaFesta di Santa Croce di Carzano a Monte Isola: battelli tutti sold out
11 set 2025
MILLA PRANDELLI
Cronaca
Da oggi pomeriggio bloccate le prenotazioni e l’acquisto online. Quali sono le alternative ancora possibili?

Monte Isola (Brescia), 11 settembre 2025 –  Battelli per Monte Isola da Iseo, Sarnico, Clusane, Pisogne, Lovere e Costa Volpino (quelli che si potevano prenotare) sold out. Impossibile trovare posto. Navigazione Lago d’Iseo, gestore del trasporto pubblico lacuale del Sebino, comunica che sono tutte complete le corse di linea per la Festa di Santa Croce di Carzano a Monte Isola, pertanto, a partire da oggi pomeriggio 11 settembre sono bloccate le prenotazioni e l’acquisto online dei biglietti.

I turisti possono continuare ad accedere, previa disponibilità dei pass di accesso alla festa gratuiti scaricabili dal sito Visit Lake Iseo, alle corse dei collegamenti da Sale Marasino a Carzano e da Sulzano a Peschiera Maraglio acquistando il biglietto in loco. Le corse di questi collegamenti non sono prenotabili online.

“Si raccomanda vivamente a chi ha già prenotato nei giorni scorsi di presentarsi puntuali agli imbarchi e di rispettare tassativamente l’orario prenotato – dice Navigazione Lago d’iseo - Tutti coloro che non hanno prenotato il biglietto sono invitati a non presentarsi agli imbarchi perché non ci sono posti disponibili e non verranno imbarcati”.

Intanto si calcola che a Monte Isola siano arrivate oltre 40mila persone, nonostante un paio di giorni di brutto tempo. Molte di più se ne attendono nel fine settimana, in cui ci saranno bel tempo e temperature miti. Si potrà partire, senza prenotazione, ma con pass da Sulzano e Sale Marasino, raggiungibili sia dalla strada sia in treno o con autobus di linea. Lungo le strade si registrano code. Navigazione Lago d’Iseo, con l’occasione, informa che da lunedì 15 settembre sarà in vigore l’orario autunnale che resterà valido fino al 5 ottobre. L’orario è già disponibile online.  

