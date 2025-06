Quella tinca galeotta. Dal piatto tipico a una vita d’amore

A Clusane d’Iseo, borgo affacciato sulle acque del Sebino, torna a regnare sovrana la tinca al forno. Non è solo cibo, è rito, memoria che si tramanda di generazione in generazione. La ricetta di questo pesce è semplice: al forno con burro e spezie, una manciata di erbe, olio, pangrattato e formaggio Grana Padano. E accanto, immancabile, la polenta, gialla e compatta, p È un matrimonio antico. Ed è pure una lettera d’amore scritta con le lische dai pescatori, dai ristoratori e dalle cuoche del paese.

D’amore parla la tinca alla Trattoria "Il Porto": affacciata dove le barche da pesca la sera vanno a riposare. Qui oltre 80 anni fa si sono conosciuti Giuseppe Bosio, detto "Barbel" e sua moglie Lina Archetti. Sono stati i titolari del Porto: uno dei più antichi ristoranti del lago d’Iseo, attivo dal 1862. Oggi il ristorante è gestito da Mattia Marini e dalla moglie Laura Gotti: la sesta generazione: A battezzare l’unione tra nonno Giuseppe e Nonna Lina, così come tra Mattia e Laura, è stata proprio la tinca. Che, è il caso di dirlo, "fu galeotta".

"È proprio così – spiega Mattia Marini – perché quando mio nonno e mia nonna erano ragazzi la tinca non si cucinava nei ristoranti. Era il piatto della Festa dei clusanesi, ma purtroppo nelle osterie e trattorie non vi erano forni che raggiungevano temperature abbastanza alte da poter cuocere la tinca nella tipica teglia di terracotta. La si faceva solo la domenica e nei giorni di festa, quando le fornerie non producevano pane e accendevano i forni per la tinca".

Così, tra un piatto e l’atro, si innamorarono Giuseppe e Lina: lui pescatore-ristoratore e lei fornaia. E, quasi così, si sono innamorati Mattia e Laura: lui rampollo delle famiglie Bosio-Marini e lei rinomata chef. La tinca, in tutta Clusane d’Iseo sarà celebrata questa sera con una cena di anteprima sul lungolago clusanese, con lo spettacolo delle barche dei pescatori ormeggiate nel porto e dal 10 al 20 luglio nei ristoranti aderenti alla manifestazione.

I ristoranti che partecipano sono: Antica Trattoria del Gallo, Trattoria al Port, Ristorante da Sandro, Ristorante Le Margherite, Trattoria del Muliner, Hotel Ristorante Punta dell’Est, Ristorante Pizzeria La Barca, Ristorante Zucca Due, Ristorante Sole e Ristorante Punta da Dino.