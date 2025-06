Irregolari e pregiudicati. Sette espulsi

Sette nuove espulsioni dal Bresciano per decisione del questore Paolo Sertori (nella foto). Nei giorni scorsi, durante i controlli sul territorio effettuati da Polizia, carabinieri e polizie locali, sono stati individuati quattro 4 cittadini extracomunitari, pluripregiudicati per reati di varia natura e gravità ed irregolari sul territorio nazionale. Due di loro hanno precedenti per violenza sessuale e molestie nei confronti dei bambini. Un cittadino filippino di 63 anni, già condannato alla pena di 6 anni e 8 mesi di reclusione per il reato di violenza sessuale su minore, è stato imbarcato su un volo diretto nel suo paese.

Mandato in un centro in attesa di essere rimpatriato anche un ventottenne nigeriano già condannato alla pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione per il reato di violenza sessuale aggravata su un minore di 3 anni. Un marocchino di 50 anni, invece, pregiudicato per il reato di produzione e traffico di sostanze stupefacenti, si trova ora al Centro Permanenza per i Rimpatri Corelli di Milano in attesa di essere imbarcato quanto prima su un volo diretto nel Paese di origine.

Ancora, farà ritorno in patria un cittadino della Repubblica Moldova, gravato da precedenti penali di varia natura e già destinatario di un decreto di espulsione emesso dalle autorità di Pubblica sicurezza di Milano. L’uomo è stato rintracciato presso una struttura ricettiva di Trenzano. Nei confronti di altri 3 irregolari ma incensurati, il questore ha emesso altrettanti ordini di allontanamento dal territorio nazionale.

Mi.Pr.