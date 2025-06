Scontro tra auto e moto. Il centauro in ospedale

Ennesimo incidente ieri che ha visto coinvolto un motociclista. Erano appena passate le 16,30 quando a Prevalle, lungo la Statale 45bis, una moto e un’auto per ragioni in corso di accertamento si sono scontrate. Il centauro, un uomo di 65 anni, è stato ricoverato in Poliambulanza. In base ai primi rilievi la moto era in fase di sorpasso quando è entrata in rotta di collisione con una vettura che pare stesse tentando una inversione a U, manovra vietata in quel tratto di strada. Ad avere la peggio è stato il motociclista, anche se sembra che non sia in pericolo di vita. Il traffico è rimasto paralizzato fino a sera.