Ponte di Legno, drammatica caduta in moto al Passo Gavia: grave motociclista di 40 anni

Ponte di Legno (Brescia), 20 giugno 2025 – Grave incidente stradale oggi, venerdì 20 giugno, sulla Statale del Passo Gavia a Ponte di Legno, nel Bresciano. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi, quando erano da poco passate le 15. Stando alle prime informazioni un motociclista è caduto, rimanendo gravemente ferito. In base a quanto emerso il centauro avrebbe fatto tutto da solo: non risulterebbero altri mezzi coinvolti né altre persone soccorse.

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) sul luogo dello schianto è intervenuto il personale sanitario con l’elisoccorso e un’ambulanza. Le condizioni nel motociclista sono subito apparse gravi: il 40enne è stato portato in codice rosso ai Civili di Brescia in elicottero. Il centauro ha riportato un trauma cranico e a un arto superiore. Sul posto è intervenuta la polizia stradale, cui spetterà il compito di ricostruire quanto accaduto e cosa abbia portato l’uomo a perdere il controllo della due ruote.

Sempre nel pomeriggio di oggi un turista straniero di 40 anni è morto questo pomeriggio precipitando in una scarpata a Gargnano, sulla sponda bresciana del lago di Garda. L'uomo era in bicicletta con un gruppo di amici quando si è fermato ed è caduto nel vuoto. Inutile l'intervento dei soccorsi che non ha potuto che constatare il decesso.