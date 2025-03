Incidente a Desenzano del Garda, auto si schianta contro un camion: morta una 31enne

Brescia, 15 marzo 2025 – Tragedia nella notte a Desenzano del Garda. Una donna 31enne è morta in seguito a un incidente stradale. I fatti sono avvenuti nella località Fantona Nuova, lungo la Strada Provinciale 11. Erano circa le due del mattino.

La 31enne è andata a scontrarsi frontalmente con un mezzo pesante alla cui guida c’era un suo coetaneo, feritosi lievemente. Nell'impatto la vettura ha colpito la motrice del camion ed è rimasta incastrata sotto il mezzo.

Per estrarre il corpo della deceduta sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per disincastrarla. A nulla è servito l’arrivo dei soccorritori del 118, la 31enne era già senza vita. Sull'incidente potrebbe avere influito la pioggia che in quel momento cadeva nella zona rendendo scivolosa la strada.

Sul posto, oltre ai pompieri, sono intervenuti i soccorritori del 118 – che si sono occupati dell’uomo ferito – e la Polstrada. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso.