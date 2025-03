Tragedia in Tunisia. Vittima un centauro

Aveva lasciato l’Italia il 6 marzo, felice di poter, finalmente, vivere una avventura con la sua moto, che l’avrebbe portato alla scoperta di un affascinante Paese del nord Africa: la Tunisia. Purtroppo la sua vita è finita durante la vacanza tanto agognata per una tragedia. In un’escursione era impegnato Lino Massara, 66 anni, ex dipendente dell’Inps, che si trovava in viaggio con altri centauri che stavano partecipando a un tour organizzato. I fatti sono accaduti martedì pomeriggio lungo la P16, una strada asfaltata che collega le città di Tozeur e Douz, nelle vicinanze del lago Chott El-Jèrid.

La strada, non particolarmente difficoltosa, è lunga 125 chilometri e taglia in due il grande specchio d’acqua salata lungo 250 chilometri e largo 20. Massara, che anche per via del lavoro svolto per tanti anni, era piuttosto conosciuto a Brescia, stava coronando un sogno, realizzato appena andato in pensione. Purtroppo per lui è finito nel modo peggiore. La dinamica dei fatti non è ancora nota, ma quello che è certo è che il bresciano è morto sul colpo dopo esser estato travolto da un camion. I motivi restano ancora da appurare da parte delle forze dell’ordine tunisine. Nei giorni scorsi, sui propri social, Lino Massara aveva scritto "Inizia il Viaggio verso la Tunisia", postando una foto dove è ritratto con la sua adorata moto.

Nelle ore precedenti al terribile incidente che ha spezzato per sempre la sua esistenza, è stato sulla Pista di Rommel, una pista di circa 15 di chilometri molto nota per essere stata percorsa da Erwin Rommel. Aveva anche fatto un’escursione con il quad nel Sahara. Quest’ultima attrazione lo aveva entusiasmato, anche per la possibilità di coccolare alcuni animali, con cui ha voluto fare una serie di fotografie. Non è noto quando la salma dell’uomo tornerà in Tunisia.

Mi.Pr.