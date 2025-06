Anziana derubata di 20mila euro. Arrestato un giovane di Salò

Truffatori di anziani senza scrupoli in azione sul Garda a Toscolano. Il trucco è ormai consolidato: chiamare la vittima - in questo caso una settantenne - fingendosi delle forze dell’ordine per annunciare un fantomatico incidente provocato dal figlio della malcapitata, con la conseguente necessità di versare al più presto una cospicua presunta cauzione, per evitargli l’arresto.

Un escamotage messo in atto anche lo scorso 24 settembre da un giovane di 28 anni di Salò, arrestato dai carabinieri nelle scorse dopo un’indagine che ha permesso anche di identificare e denunciare un complice, il quale avrebbe fatto da autista all’altro.

Il truffatore, una volta appunto contatta telefonicamente la nonnina, lo scorso autunno si era presentato da lei, a casa, fingendosi stavolta avvocato e facendosi consegnare dalla signora, spaventata e confusa, 19mila euro in contanti e alcuni monili in oro.

I militari della stazione di Toscolano hanno ricostruito nei dettagli l’accaduto e l’inchiesta è sfociata nell’ottenimento di una misura cautelare, eseguita ieri. Ora il giovane di Salò si trova in carcere, a San Vittore. L’amico, che l’aveva accompagnato in auto dall’anziana, invece è stato denunciato a piede libero.

B.Ras.