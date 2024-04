Enzo Fattori multato per aver pulito una spiaggia sul lago a Desenzano del Garda. Il sindaco lo invita in Comune

Desenzano sul Garda (Brescia), 19 aprile 2024 – Enzo Fattori è stato multato per aver pulito una spiaggia sul lago di Garda. All’uomo, noto per la sua attività di raccolta rifiuti e segnalazioni di criticità (buche, scarichi) a Desenzano sul Garda, nel Bresciano, è stata comminata una sanzione da 500 euro perché è stato sorpreso dalla polizia locale mentre spostava un parabordi e lo metteva messo nei cestini della differenziata.

Enzo Fattori (a sinistra) e il sindaco di Desenzano del Garda Guido Malinverno

Possibile che non potesse farlo? Esattamente: un’ordinanza sindacale vieta di raccogliere, asportare e spostare oggetti, materiali, rocce e sedimenti di qualsiasi tipo e natura. Proprio quello che gli agenti hanno contestato a Fattori mercoledì mattina.

"Io queste cose le faccio da 30, 35 anni – ha raccontato Fattori – quando lavoravo in Comune ho creato la prima piazzola di riciclaggio. Ora mi occupo, da cittadino, di segnalare quello che non va e di dare il mio contributo attivo. Continuerò, perché chi fa le cose giuste non sbaglia mai”.

In tanti hanno manifestato solidarietà al volontario ambientalista. Sull’episodio è intervenuto anche il sindaco di Desenzano Guido Malinverno che in un video pubblicato sul suo profilo Facebook ha dato la sua versione dei fatti e ha invitato in Municipio Fattori. «L’ordinanza è stata emanata dal sottoscritto in accordo con gli enti preposti a seguito di ritrovamenti bellici lungo il litorale. È chiaro che le ordinanze vanno rispettate. Ovviamente ringrazio Enzo Fattori per il lavoro di volontariato di recupero dei rifiuti abbandonati sul territorio e, per questo, colgo anche l’occasione di invitarlo in Comune per discutere con lui degli aspetti legati a quanto successo. Sono sicuro che accetterà questo invito perché credo che parlarci, invece di comunicare via social, sia il sistema migliore per trovare una soluzione a questa contrerietà”.