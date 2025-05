Darfo Boario Terme, sfiora cavi dell’alta tensione mentre raccoglie ciliegie: 30enne folgorato da scarica elettrica devastante

Darfo Boario Terme (Brescia), 25 maggio 2025 – Paura questo pomeriggio in via Tagliamento 4, intorno 14.30, dove un uomo di 30 anni è rimasto folgorato dopo aver involontariamente sfiorato i cavi dell’alta tensione mentre era impegnato nella raccolta di ciliegie a Bessimo Superiore, frazione di Darfo Boario Terme, non distante dal confine con Rogno.

La scarica elettrica ha avuto effetti devastanti: l’uomo è stato colpito in pieno, cadendo privo di sensi. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza il folgorato e l’area, mentre i sanitari hanno tentato di rianimarlo con massaggio cardiaco e defibrillatore. Il giovane si è ripreso, anche se le sue conduzioni restano gravissime.

Il ragazzo, per raccogliere i frutti si trovava su un carrello elevatore. Probabilmente non si è reso conto di essere troppo vicino ai cavi, prendendo una scossa fortissima, che gli ha fatto fermare il cuore. I presenti hanno immediatamente chiamato il numero unico 112.

Gli operatori della centrale operativa di Brescia hanno inviato sul posto, oltre ai vigili del fuoco del Comando Provinciale di Brescia, gli operatori del 118 da Lovere e un’automedica da Bergamo. è arrivata pure l’eliambulanza da Sondrio, che, dopo le operazioni di rianimazione a terra, si è presa carico dell’infortunato, che è stato condotto in ospedale in prognosi riservata. E sue condizioni sono state definite critiche.