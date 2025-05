Sbanda e si scontra con un’auto. Muore davanti a figlio e nipotini

Sbanda improvvisamente, perde il controllo dell’auto e fa un frontale con la macchina che proviene dalla direzione opposta. È morto così, ieri, Bruno Domenighini, 69 anni, di Pisogne, rimasto coinvolto in un tragico incidente stradale in territorio di Artogne. Il pensionato viaggiava lungo la Statale 42 in compagnia del figlio e dei nipotini, che lo seguivano su una seconda vettura. Il gruppo stava andando a pescare, quando Domenighini è stato visto sterzare e invadere la corsia di marcia sbagliata. Un malore fatale, si ipotizza, che non gli ha consentito di riprendere il controllo dell’auto, né di frenare. Nell’impatto sono rimasti feriti anche un trentenne e un cinquantaquattrenne, che erano a bordo della macchina contro cui si è schiantata la vittima. La centrale regionale di prima emergenza ha inviato sul posto l’elisoccorso, un’ambulanza e un’automedica. Per Domenighini non c’è stato nulla da fare, era già morto.

Gli altri due automobilisti coinvolti nell’incidente invece si sono salvati: uno è stato accompagnato all’ospedale di Esine in codice giallo, l’altro al Civile in codice rosso (ma non dovrebbe essere in pericolo di vita). Sul posto, per i rilievi di rito, i carabinieri della compagnia di Breno.

Beatrice Raspa