Condividere l’auto in città e nell’hinterland è più facile

Mobilità più sostenibile con il carpooling. Parte oggi il progetto sperimentale “Brescia Carpooling“, promosso dal Comune di Brescia in collaborazione con il Gruppo Brescia Mobilità e i 14 Comuni dell’Hinterland: Borgosatollo, Botticino, Bovezzo, Castel Mella, Castenedolo, Cellatica, Collebeato, Concesio, Flero, Gussago, Nave, Rezzato, Roncadelle e San Zeno. Attraverso l’App dedicata “Jojob Real Time Carpooling“, tutti i cittadini e city users maggiorenni avranno la possibilità di condividere i propri spostamenti quotidiani con altre persone, ottimizzando l’uso delle auto private, riducendo le emissioni e contenendo i costi di viaggio.

Per accedere al servizio, sarà sufficiente scaricare la App e registrarsi alla Community Territoriale di Brescia Carpooling, inserendo il codice di accesso “BS030“. A chi condivide l’autovettura su tragitti che hanno come origine o destinazione Brescia o uno dei 14 comuni contermini, sarà corrisposto un cashback chilometrico, per un massimo di 2 euro al giorno per ciascun utente. L’importo accumulato potrà essere utilizzato nel catalogo premi già disponibile all’interno dell’App, che comprende voucher e buoni spesa messi a disposizione da partner commerciali nazionali e da premi messi a disposizione da partner commerciali locali, tra cui Brescia Mobilità, i negozi del Consorzio Brescia Centro e altre realtà del territorio.

Il progetto si sviluppa nell’ambito del “Protocollo di intesa per la promozione di politiche di Mobility Management nell’hinterland di Brescia“, sottoscritto il 7 marzo dai 15 comuni appartenenti alla Giunta dei Sindaci: l’obiettivo è promuovere un cambiamento culturale verso una mobilità più sostenibile ed inclusiva. La possibilità di condividere l’autovettura per spostamenti tra loro compatibili per raggiungere il lavoro, casa e non solo, può rappresentare un giusto compromesso per chi non può rinunciare all’uso dell’autovettura.

Federica Pacella