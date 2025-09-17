Nascosti fra le mensole 260mila euro: il colossale giro di fatture false scoperto dalle Fiamme Gialle bresciane

Brescia, 17 settembre 2025 – Trovati 260mila euro in sacchetti di plastica e altri nascosti nel doppiofondo di alcune mensole. È quanto ha scoperto la Guardia di Finanza di Brescia nel corso di un'indagine che ha portato al sequestro complessivo di 320mila euro in contanti a tre imprenditori del basso Garda, attivi nel commercio di metalli ferrosi.

Liaison cinese

Secondo gli inquirenti, i tre sarebbero a capo di un gruppo specializzato in fatture false e nel rientro di denaro contante a favore di aziende del territorio – oltre che delle proprie – per abbattere illecitamente la pressione fiscale. Il sistema prevedeva anche la collaborazione di cittadini cinesi che, dietro una commissione del 3%, facevano rientrare dall'estero somme di denaro in contanti.

La stima

Gli imprenditori bresciani, invece, trattenevano percentuali comprese tra il 5 e il 22% sulle operazioni gestite per conto dei clienti. La Guardia di Finanza stima che il volume complessivo delle fatture false emesse e incassate dal gruppo ammonti a circa 100 milioni di euro.