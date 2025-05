Coccaglio, incendio in una villetta: famiglia resta senza casa. Denunciato un uomo

Coccaglio (Brescia), 2 maggio 2025 – Non è stato un incidente, ma un gesto deliberato quello che ha causato la distruzione di una villetta in Franciacorta, dove per fortuna in quel momento non c’era nessuno. Un uomo è già stato denunciato.

Si tratterebbe di una persona con problemi psichiatrici di cui non sono state fornite le generalità. Lo confermano le indagini dei carabinieri sul rogo che ieri, 1 maggio, ha ridotto in cenere la bella abitazione di Coccaglio, lasciando una famiglia senza casa.

I fatti sono accaduti in zona residenziale e al momento non si conoscono i motivi per cui la persona denunciata avrebbe appiccato le fiamme, anche se la prima ricostruzione suggerisce che esse siano partite dall’esterno, precisamente dal porticato della villa, lasciando adito a pensare che la colpa sia di terzi.

A coordinare le indagini sono i carabinieri di Cologne, affiancati dai colleghi del nucleo radiomobile della Compagnia di Chiari. Le attenzioni degli investigatori si concentrano proprio sui componenti della famiglia colpita, anche se al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli.

L’allarme è scattato nel pomeriggio, quando alcuni residenti della zona hanno notato dense colonne di fumo alzarsi dall’abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Brescia, Palazzolo e Chiari, mentre le operazioni di bonifica sono proseguite anche stamattina. La casa è del tutto inagibile.