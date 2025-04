Fiamme nelle isole ecologiche. Non si esclude la pista dolosa

SABBIO CHIESE (Brescia)

Serie di incendi nelle ultime ore nel Bresciano: due sono divampati in altrettante isole ecologiche a Sabbio Chiese e Nuvolera e uno in un appartamento di via Rotonda Montiglio a Brescia. Il rogo di Sabbio Chiese si è verificato intorno alle 12.40. I vigili del fuoco sono impegnati a domare le fiamme divampate da alcuni carrelli carichi di rifiuti. Sul posto anche i carabinieri per accertare le cause dell’incendio, al momento ancora da chiarire. A 25 chilometri di distanza, verso l’ora di pranzo, un boato e una densa colonna di fumo nero hanno allarmato i residenti.

La centrale operativa dei pompieri di Brescia è intervenuta poco prima delle 13.30 nell’isola ecologica di via Giuseppe Verdi, chiusa al mattino. Le squadre hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza l’area, mentre i militari dell’Arma indagano per ricostruire la dinamica. Al momento non si esclude alcuna pista, dal dolo alla casualità. I rilievi sono in corso.

A Brescia, nella serata di sabato, un’abitazione è stata parzialmente danneggiata dalle fiamme, scaturite con tutta probabilità da un impianto di riscaldamento. Una famiglia è stata evacuata.

Milla Prandelli