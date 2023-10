Chiara Lindl scomparsa nel lago d’Iseo più di un mese fa: riprese le ricerche

Pisogne, 8 ottobre 2023 – Sono riprese oggi le ricerche della ventenne tedesca Chiara Mercedes Lindl. A condurle sono tre gruppi di volontari: il Soccorso Sebino di Remo Bonetti, i Volontari del Garda con le loro attrezzature all’avanguardia e specialmente il robot per la ricerca subacquee “Greta e Umberto” e i sub di Monte Isola.

Della giovane non vi sono tracce dal primo settembre, quando è finita nelle acque del lago d’Iseo – in circostanze ancora poco chiare – cadendo da un potente motoscafo alla cui guida c’era una connazionale ubriaca, tempestivamente rientrata in patria, dove ora si trova anche la famiglia di Chiara. Non sono attualmente operative le forze dell'ordine e di soccorso.