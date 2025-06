Morto Attilio Gastaldi, lo storico ginecologo aveva 101 anni. È stato anche uno dei fondatori dell’Università degli Studi di Brescia

Brescia, 30 giugno 2025 – Si è spento questa notte all'età di 101 anni Attilio Gastaldi, il celebre ginecologo bresciano che tutti chiamavano "il papà di 120mila bambini". Una vita dedicata alla medicina e alla formazione, prima come primario di Ostetricia e Ginecologia agli Spedali Civili, poi come uno dei fondatori dell'Università degli Studi di Brescia. Si trovava nella sua abitazione, circondato dall’amore dei suoi cari. I funerali saranno celebrati mercoledì alle 10.30 nella chiesa del Buon Pastore in viale Venezia a Brescia.

Nato nel torinese, Gastaldi arrivò a Brescia nel 1964 dopo esperienze al Policlinico San Matteo di Pavia, alla Clinica Mangiagalli di Milano e in Sardegna. Fu protagonista della rivoluzione ginecologica bresciana: nel 1971 istituì i primi corsi di Ostetricia in città, allora sotto l'Università di Milano.

Ma il suo capolavoro fu la fondazione dell'ateneo bresciano: il 14 agosto 1982, insieme a un gruppo di professori e personalità locali, diede vita all'Università di Brescia, di cui fu primo presidente del Comitato Tecnico Amministrativo. Stimato medico e insegnante, tra i suoi allievi figurano molti dei ginecologi oggi in attività, Gastaldi era noto in tutta la provincia: da Ponte di Legno a Pontevico, passando per i laghi e la Franciacorta. Sono a migliaia le donne del territorio bresciano che negli anni si sono rivolte a lui e che lo hanno scelto per seguire la loro gravidanza e il loro parto.