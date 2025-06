Lago di Garda: rinforzi per un’estate sicura, arrivano 25 nuovi carabinieri

Breno (Brescia), 30 giugno 2025 – I Carabinieri della Compagnia di Breno hanno effettuato controlli a tappeto sul territorio, registrando due interventi significativi.

A Darfo Boario Terme, un 30enne tunisino, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato in flagranza per furto aggravato dopo essere stato sorpreso alla guida di un’auto rubata pochi minuti prima. L’uomo, irregolare in Italia, è stato sottoposto a procedura di espulsione.

Ad Edolo, invece, un 40enne tunisino è stato denunciato per porto abusivo di arma e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver tentato di aggredire i militari durante un controllo. Anche in questo caso, essendo privo di permesso di soggiorno, sono state avviate le procedure per l’allontanamento dal territorio nazionale. Intanto, in previsione dell’arrivo dei turisti per l’estate in provincia di Brescia arrivano 25 nuovi militari.

Da oggi e fino alla fine di agosto, complessivamente i nuovi operatori saranno a rinforzo delle Stazioni sul Lago di Garda, sul Lago d’Iseo e nelle località di montagna. La finalità è quella di garantire sicurezza a cittadini e turisti, intensificando l’attività di prevenzione e vigilanza nei centri abitati, nei luoghi di maggiore aggregazione e sulle arterie stradali, particolarmente trafficate nei mesi estivi.

Saranno pianificati servizi di controllo straordinario del territorio, specialmente in orario serale e notturno e nei fine settimana, anche con il supporto dei reparti speciali dell’Arma. Parallelamente, rimarrà alta l’attenzione sul capoluogo e nei principali centri urbani, al fine di garantire sicurezza anche a chi resta in città a patire il caldo (Brescia è una delle città con le temperature più alte in Italia).