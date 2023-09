Lago d’Iseo, ragazza di 20 anni cade da una barca e scompare tra le acque: ricerche dei sommozzatori

Allarme nella tarda serata di venerdì primo settembre nel lago d'Iseo. Una turista tedesca ventenne è scomparsa sono essere finita in acqua scivolando da una barca – oppure facendo un tuffo, la dinamica è da chiarire – nel Sebino in zona Pisogne, in provincia di Brescia.

La ragazza non è stata più vista riemergere dalle persone che erano con lei sull'imbarcazione e hanno chiesto aiuto al 112. Sul posto ci sono i vigili del fuoco di Iseo, Sale Marasino e Lovere ( Bergamo), supportati dai colleghi sommozzatori che stanno perlustrando il lago. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Breno. Le ricerche proseguiranno a oltranza nella notte.