Chiara Mercedes caduta dal motoscafo: quei maledetti 30 minuti di ritardo nel dare l’allarme. Riprendono le ricerche della ragazza tedesca

Pisogne (Brescia), 8 settembre 2023 – Continuano anche venerdì mattina le ricerche di Chiara Mercedes Lindl, la ventenne tedesca scomparsa nelle acque del lago d’Iseo una settimana fa dopo la caduta dal motoscafo guidato dall’amica ubriaca Carolina K, la 23enne tedesca che ha improvvisamente accelerato. Chiara Mercedes, seduta a prua dell’imbarcazione è finita in acqua e da allora se ne sono perse le tracce.

Il ritardo

La macchina dei soccorsi è partita con alcuni minuti di ritardo causati dalla confusione degli amici, che hanno prima provato a cercarla da soli e che, soprattutto, non hanno chiamato il 112, dotato di operatori che parlano anche tedesco. L’allarme è stato dato solo una mezz’ora dopo la caduta in acqua, avvenuta in un punto incerto, che gli amici, tutti in stato di ebbrezza tranne il figlio del proprietario del motoscafo, non ricordavano.

Le ricerche

Stamani le ricerche si stanno concentrando nel centro del lago. “E’ tornata in azione la task force di volontari formata dal gruppo Sub Monte Isola, dai Volontari del Garda e da noi del soccorso Sebino – spiega Remo Bonetti, presidente del Soccorso Sebino – il robot Greta e Umberto, costato oltre 150mila euro, dei Volontari del Garda e montato sulla barca degli amici isolani, è uno strumento di eccezionale precisione. Speriamo vi siano dei risvolti rapidi. Tutti desideriamo restituire Chiara alla famiglia”. A coordinare le ricerche ci sono i vigili del fuoco, rimasti sul posto 24 ore su 24 dallo scorso venerdì. E presto potrebbe tornare anche il nucleo sommozzatori di Milano, che per un paio di giorni, su richiesta della locale Prefettura, è stato dirottato a Colico a cercare il corpo di Fausto Tosarini, pescatore disperso nel lago di Como un mese e mezzo fa e non ancora ritrovato.