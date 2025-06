Brescia, ruba in profumeria e minaccia la commessa con un coltello: arrestato

Brescia, 30 giugno 2025 – Ha rapinato una profumeria del centro di Brescia e minacciato una commessa con un coltello. Ora è in galera grazie all’intervento della polizia di Stato e quando uscirà non potrà tornare a Brescia su disposizione del Questore Paolo Sartori.

È accaduto lo scorso pomeriggio nel negozio Pinalli di Corso Magenta, in una zona centralissima della città: particolarmente amata per passeggiare e fare compere. Quando è scattato l’allarme la polizia è intervenuta in tempi rapidissime e è riuscita individuare il malvivente: un senegalese di 51 anni, senza fissa dimora, noto pluripregiudicato per reati di varia natura e gravità quali reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti. L’uomo, sottoposto a perquisizione personale, aveva con se la merce rubata e un taglierino.

Al termine degli atti di Polizia Giudiziaria G.A. è stato dichiarato in arresto per i reati di rapina aggravata e possesso illegale di armi, nonché per aver violato l’Ordine del Questore di lasciare il Territorio Nazionale, ed è stato portato nella locale Casa Circondariale a disposizione della Procura della Repubblica.

In considerazione di quanto accaduto e della spiccata pericolosità sociale dimostrata dal soggetto, il Questore della Provincia di Brescia Paolo Sartori ha emesso nei suoi confronti la Misura di Prevenzione Personale del Foglio di Via Obbligatorio con Divieto di Far Ritorno presso il Comune di Brescia per i prossimi 4 anni, nonché un Ordine di Allontanamento dal nostro Territorio Nazionale.

“Quanto accaduto rappresenta un ennesimo grave episodio di violenza commesso da un pluripregiudicato che ha ripetutamente dimostrato di non volersi integrare nel nostro Paese, violandone le Leggi e le più elementari norme di convivenza civile, non rispettandone le Istituzioni e commettendo reati di natura violenta – ha dichiarato il Questore Sartori – Ciò evidenzia quanto sia fondamentale mantenere un elevato e costante controllo del territorio per garantire la sicurezza dei cittadini”.