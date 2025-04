Cantieri, intesa Comune-sindacati. In caso di violazioni stop ai lavori

L’obiettivo è garantire la sicurezza nei cantieri. Nasce a Bergamo il “Protocollo d’intesa per la sicurezza nei cantieri e la tutela della salute dei lavoratori del settore delle costruzioni“, sottoscritto dal Comune di Bergamo e da Cgil, Cisl e Uil. Il patto istituisce tra l’altro un “Comitato per la salute, sicurezza e regolarità sul lavoro“ per rafforzare vigilanza e controllo, ma anche la possibilità che il Comune sospenda i lavori pubblici o revochi i titoli edilizi privati in "caso di gravi violazioni in materia di lavoro o di sicurezza".

"Il protocollo – spiega la sindaca di Bergamo, Elena Carnevali – è un’assunzione di responsabilità. Abbiamo voluto raccogliere le sollecitazioni dei sindacati perché pensiamo sia necessario impegnarsi per la difesa di un lavoro giusto. Solo per quanto riguarda i cantieri Pnrr in città sono arrivati quasi 392 milioni di euro per un totale di 36 interventi e il protocollo vuole avere un focus specifico su queste opere". Soddisfatti i sindacati.

Il protocollo poggia su nove articoli: l’istituzione di un “Comitato per la salute, sicurezza e regolarità sul lavoro“, la promozione di un organismo di coordinamento tra Comune, Prefettura, Ats e Ispettorato del lavoro per rafforzare la vigilanza, la possibilità che il Comune sospenda i lavori pubblici o revochi i titoli edilizi.

M.A.