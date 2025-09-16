Violenza sessuale su un minore, latitante rintracciato e arrestato a Brescia

Brescia, 16 settembre 2025 – Un 38enne del Bangladesh, residente a Brescia e regolare sul Territorio Nazionale, è stato arrestato dalla polizia di Brescia dando così esecuzione ad un Mandato d'Arresto Europeo (MAE) emesso dalle Autorità Romene.

Il Provvedimento era stato adottato in quanto l’uomo, già destinatario di una condanna pronunciata dal Tribunale di Bucarest per violenza sessuale commessa ai danni di un minore, risultava colpito da un provvedimento di arresto ai fini di estradizione e consegna.

L'uomo, rintracciato nel capoluogo, è stato portato negli Uffici della Questura di Brescia per l'esecuzione del Mandato di Arresto Europeo. Dopo le procedure di identificazione l'arrestato è stato condotto nella Casa Circondariale "Nerio Fischione" di Brescia, in attesa di essere consegnato alle Autorità Romene.

Sono tutt'ora in corso le attività investigative al fine di accertare le modalità di ingresso nel Territorio Nazionale del 38enne, in particolare di verificare se la stessa sia legata a possibili azioni criminali e, di conseguenza, la rete di collegamenti ed eventuali appoggi che lo hanno spinto a soggiornare nel territorio bresciano.

Il Questore della Provincia di Brescia Paolo Sartori, inoltre, ha disposto nei confronti di costui la Revoca del Permesso di Soggiorno, in modo da poter poi procedere alla sua espulsione dal Territorio Nazionale nel caso in cui dovesse rimettere piede nel nostro Paese.