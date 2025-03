Automobilista ubriaco . Travolte cinque moto, tre feriti

PREVALLE (Brescia)Ubriaco e con un tasso alcolico nel sangue alto il doppio del limite legale, un automobilista di 27 anni ha scatenato l’inferno ieri mattina alle 8 sulla 45bis, travolgendo cinque moto e ferendo tre centauri. Arrestato dalla Polstrada di Salò, il giovane di Desenzano del Garda, è finito agli arresti domiciliari in attesa delle decisioni del giudice. Intanto, la strada è rimasta bloccata per ore, con code lunghissime e soccorsi al lavoro sotto il sole e il cielo blu di una giornata che invitava alla gita, trasformatasi in un incubo.

A pagare il prezzo più alto è stata una coppia di coniugi residenti nel milanese. Si trovavano in sella a una delle moto travolte: la donna, 58 anni è stata portata in elicottero all’ospedale di Bergamo e ora lotta tra la vita e la morte. Il compagno, 62enne, è ricoverato in gravi condizioni a Verona. Sono risultate più gravi di quanto ipotizzato durante i primi soccorsi anche le condizioni di un terzo centauro, 55 anni. La Polstrada ha disposto gli esami mirati a verificare se qualcuno avesse bevuto o assunto droghe. Il giovane gardesano è purtroppo risultato positivo. È anche l’unico a non essersi ferito.

Le conseguenze, per lui, potrebbero essere molto pesanti. Quello accaduto ieri per mano di un ubriaco non è il primo incidente dall’inizio dell’anno in cui l’alcol diventa complice di un sinistro e, purtroppo, foriero di tragedie. Lo scorso febbraio a Marone in galleria un uomo di Breno: Marco Contessi, padre di tre figli, è stato ucciso da un 27enne che ha avuto un frontale con l’auto su cui si trovavano lui e la compagna, da poco madre del suo ultimo figlio. Il giovane è risultato aver bevuto e avere assunto droghe. La compagna di Contessi, che ora sta meglio, ha subito lesioni gravi. E tra bambini hanno perso il padre.