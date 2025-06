Turista bresciana salvata in extremis in mare a San Benedetto del Tronto. Non respirava più

Darfo Boario Terme (Brescia), 28 giugno 2025 – Salvataggio da ultimo istante quello eseguito dai bagnini del salvataggio a mare sulla spiaggia di fronte alla concessione numero 75 chalet Alga sul lungomare di San Benedetto del Tronto. Una donna, P. T. di 78 anni, residente a Darfo Boario Terme in provincia di Brescia, è stata letteralmente strappata alla morte grazie alla prontezza dei soccorsi e alla professionalità degli operatori.

Intorno alle 15 un bagnante ha notato il corpo di una donna riversa nel mare nelle vicinanze della boa bianca delle acque sicure. Il bagnino Leonardo Anelli è accorso e ha recuperato la bagnante che ormai non respirava più e l’ha portata a riva. "Abbiamo fatto un intervento congiunto – racconta Leonardo Anelli – Sono stato subito aiutato dal mio collega Alessio Narcisi c he ha portato la maschera per la respirazione bocca a bocca mentre io facevo il massaggio cardiaco. In quel momento è intervenuto anche un altro bagnino, che non era in servizio, Livio Romani, che si è aggiunto a noi chiamando il 118 e alternandosi nelle manovre rianimatorie”.

Sono stati momenti di grande concitazione che ha visto l’impegno del coordinatore dei bagnini, Riccardo Petrelli, mentre tutta l’operazione è stata compiuta sotto il coordinamento del personale della guardia costiera. "Il nostro lavoro – aggiunge Leonardo Anelli – è stato poi portato a termine dall’equipaggio della potes che, dopo aver messo in sicurezza della donna, l’ha portata al pronto soccorso”. Le condizioni della paziente, ricoverata e posta sotto la tenda ad ossigeno per sindrome da annegamento, non sembrerebbero preoccupanti.