Mortale in galleria. L’indagato resta in carcere

Rimane in carcere il ventisettenne automobilista accusato di avere provocato il frontale in cui domenica scorsa, nella galleria Vello 1 di Marone, ha perso la vita Marco Contessi, 39 anni, tecnico informatico di Breno, padre di tre figli (l’ultimo di nemmeno cinque mesi). Nelle ore seguenti il giovane, residente a Darfo Boario ma milanese d’origine, era stato arrestato per omicidio stradale. Stando agli accertamenti svolti dai carabinieri, infatti, si era messo al volante di una Lancia Y - della compagna - senza aver mai conseguito la patente. Non solo: è risultato positivo al narcotest. Nel sangue gli sono state trovate tracce di cocaina e oppiacei. Dopo l’interrogatorio il gip ha convalidato l’arresto e ha disposto per l’automobilista che avrebbe innescato l’incidente la custodia in carcere.B.Ras.