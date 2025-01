Arpa Lombardia mette in guardia per il forte pericolo valanghe

Allarme valanghe sull’Adamello, sulle Alpi Retiche e sulle Orobie per tutta la giornata di oggi. Il sito di Arpa Lombardia, difatti, indica pericolo arancio, quindi tra marcato e forte, a causa della neve fresca caduta nelle scorse ore. L’informazione arriva dal Soccorso Alpino e Regionale Lombardo. "Quando si va in montagna è sempre importante leggere i bollettini della neve e del tempo, specie quelli dell’Arpa – dice il capo della V Delegazione bresciana del Soccorso Alpino Luca Ruggeri - se il pericolo è alto, è meglio evitare escursioni. Una frase che per me è importante è la seguente: se c’è pericolo stiamo a casa. La montagna resta dove è. Dobbiamo poterci ritornare". Prevenire è fondamentale, specie in alta montagna e subito dopo le forti nevicate. "Nel caso ci muova bisogna adottare tutte le regole di sicurezza e quindi avere con sé pala, Artva e sonda, sapendo come utilizzarle al meglio in caso di pericolo, sia se si viene travolti, sia se si devono prestare i primi soccorsi subito dopo un evento. Ricordo che in caso di valanga l’autosoccorso è risolutivo – sottolinea Ruggeri - Sono da evitare versanti sottovento, bisogna avere ottime capacità di valutazione e sempre comunicare a più persone dove si va, evitando di sovraccaricare i versanti e sempre avere con sè mezzi di comunicazione funzionanti e carichi, magari con un batteria in più. Devono stare al caldo".

Mi.Pra.