Valle Sabbia, ragazzina aggredita da un pitbull. Il cane era già stato segnalato

Agnosine (Brescia) – Paura oggi pomeriggio attorno alle 14 a Agnosine, in Valle Sabbia, dove una ragazzina ha riportato alcune escoriazioni causate da un cane di razza pitbull di proprietà della sua famiglia. L'adolescente era in casa quando è accaduto il fatto, ancora da ricostruire. Ha chiesto aiuto poiché ha riportato alcune escoriazioni alla nuca dopo che uno dei cani con cui vive, che era già stato segnalato perché aggressivo, l’ha lievemente ferita. I vicini hanno immediatamente chiesto aiuto al numero unico per le emergenze e nel frattempo si sono presi cura della ferita, confortandola e rassicurandola.

Gli operatori della centrale di Brescia hanno inviato sul posto i soccorritori del 118 e i carabinieri della Compagnia di Salò e della Stazione di Sabbio Chiese. Ad Agnosine sono arrivate sia un’ambulanza sia l’eliambulanza. In breve sono giunti anche i militari. Se inizialmente le lesioni sono sembrate importanti a causa del sangue fuoriuscito, si è poi capito che la ragazzina non era in pericolo di vita. È stata portata al pronto soccorso pediatrico degli Spedali Civili di Brescia in codice giallo, anche in relazione alla sua giovane età.

Sul luogo dei fatti c’erano anche i tecnici del reparto veterinario dell’Ats di Brescia, che stanno cercando di capire se il cane sia pericoloso e se sia necessario stabilire delle contromisure. Lo scorso anno, nel bresciano, sono stati registrati 908 casi di morsicature da parte di cani, di cui 699 alle persone. Le ordinanze emesse dal dipartimento veterinario di Ats sono state 30. Di esse due riguardano un pitbull. L’ultima aggressione da parte di un cane, nel bresciano, è stata lo scorso 10 aprile a San Zeno Naviglio, quando il pastore tedesco di famiglia ha morso agli arti l’anziano padre del proprietario. L’uomo ha 86 anni e il cane non aveva mai dato problemi.