Vigevano, ragazzo 19enne morso da un cane di grossa taglia: ferite a polpaccio e ginocchio

Vigevano (Pavia), 26 ottobre 2024 - I carabinieri sono intervenuti per una lite, ma un ragazzo di 19 anni è finito in ospedale per il morso di un cane. E' successo nella serata di ieri, venerdì 25 ottobre, in via Rocca Vecchia, vicino al mercato coperto di Vigevano.

La richiesta d'intervento è scattata per una lite in corso tra due uomini, ma quando i militari sono arrivati sul posto hanno trovato il 19enne ferito al polpaccio e al ginocchio della gamba sinistra, per il morso di un cane di grossa taglia. La lite era poi scaturita tra il ferito e il padrone del cane proprio a seguito del morso. Ma prima che sul posto potessero arrivare le forze dell'ordine, il padrone del cane se ne era andato dopo la lite, senza fuggire ma di fatto allontanandosi. E' stato poi rintracciato, anche se la sua identificazione è formalmente ancora in fase di accertamento, in attesa che il ferito sporga eventuale denuncia. Il 19enne ha infatti riportato per fortuna solo lesioni lievi, procedibili a querela di parte, trasportato con l'ambulanza in codice verde all'ospedale Civile di Vigevano e dimesso con una prognosi di pochi giorni. E' il secondo caso in due giorni in provincia di Pavia, dopo la donna di 64 anni che ha perso una falange per essere stata azzannata da un cane a Stradella, in via Montebello, nel tardo pomeriggio di giovedì, 24 ottobre.