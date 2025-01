Pavia, azzannato in casa dal suo pitbull: gravi ferite a braccia e gambe

PAVIA – È stato aggredito in casa dal suo pitbull, riportando una serie di ferite a braccia e gambe. Un uomo di 59 anni è stato soccorso dai famigliari, che sono riusciti a bloccare il cane prima che le conseguenze fossero più serie. L’episodio è successo in via Dei Mille, in Borgo Ticino.

Si è trattato di fatto di un infortunio domestico, per il quale non si ipotizzano responsabilità penali, come sempre quando è lo stesso padrone, che è anche legalmente responsabile dell’animale, a subire l’aggressione e le conseguenti lesioni. Inevitabilmente, però, dovrà essere attentamente valutata l’aggressività del pitbull, che sarebbe è scatenata all’improvviso, senza evidenti motivi, almeno in apparenza.

Non è purtroppo la prima volta che un pitbull morde il padrone e ogni volta si ripete il consueto interrogativo sulla pericolosità della razza, che viene negata dai proprietari che però finiscono a volte, come in questo caso, col subirne direttamente le conseguenze.