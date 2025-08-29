Il cerchio che non si chiude

Enrico Camanzi
Brescia
CronacaPreso a sassate e colpito da una raffica di calci e pugni per la catenina d’argento: terrore in centro
29 ago 2025
REDAZIONE BRESCIA
Preso a sassate e colpito da una raffica di calci e pugni per la catenina d’argento: terrore in centro

Violenta rapina a Brescia, la vittima è riuscita a divincolarsi e chiedere aiuto. Arrestati due giovani di 21 e 22 anni

Polizia in azione a Brescia (foto di archivio)

Per approfondire:

Brescia, 29 agosto 2025 – Aggressione choc in pieno centro a Brescia dove un ragazzo è stato preso a calci e pugni e rapinato della sua catenina d’argento. In azione due giovani bresciani, di 21 e 21 anni. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori avrebbero colpito la vittima con un grosso sasso e poi con violenti pugni al volto, tentando di strappargli il monile. Il ragazzo è però riuscito a divincolarsi e a chiedere aiuto.

I due al momento dell'arresto avevano ancora il sasso utilizzato e una forbice appuntita. Uno dei fermati è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Dopo l'arresto per tentata rapina e porto abusivo di strumenti atti a offendere, i due giovani sono stati condotti in carcere. Il Questore Paolo Sartori ha inoltre disposto per il 21enne il Foglio di Via con divieto di ritorno a Brescia per 4 anni, mentre al 22enne è stato notificato un Avviso Orale di Pubblica Sicurezza.

