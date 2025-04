Addio alla piccola Mia, morta nel sonno a 4 anni. Il papà rugbista Daris Ghidini era stato stroncato da un infarto

Lumezzane (Brescia) – Si svolgeranno oggi a Sorbolo, in provincia di Parma, i funerali di Mia Ghidini, la bimba di origine bresciana morta nel sonno ad appena quattro anni. La famiglia della piccola proviene infatti da Lumezzane e della Valgobbina.

Un nuovo straziante lutto ha così colpito la famiglia Ghidini, già segnata dalla prematura scomparsa di Daris, papà di Mia e storico rugbista bresciano. Daris Ghidini era morto a 41 anni per un arresto cardiaco nel 2023.

Una famiglia colpita dal lutto

Mia era nella casa dove viveva con la mamma Stefania quando si è consumata la disgrazia, avvenuta per cause naturali. La piccola proveniva da una intera famiglia di rugbisti: non solo il papà era stato giocatore e allenatore, ma anche il nonno era stato un campione della palla ovale, con presenze nel Brescia e nel Lumezzane.

Rugby in lutto

Numerosi i messaggi di sostegno e vicinanza giunti dalla comunità rugbistica. Ottorino Bugatti, presidente dei Centurioni Rugby, ha espresso tutto il dolore del club: “Una tragedia che ci sconvolge. Abbiamo perso Daris e ora sua figlia Mia. Siamo vicini alla famiglia, a Stefania e a Giancarlo, che ha dato tanto al nostro sport. In questo momento di enorme dolore e sconcerto che ci colpisce tutti, la società e tutti i tesserati de I centurioni si stringono attorno al caro Giancarlo Ghidini per la scomparsa dell'adorata nipotina Mia.”

Anche il Comitato Regionale Lombardo Rugby si è unito al coro di solidarietà. Luca Raza, vicepresidente del CRL ed ex compagno di squadra di Daris, ha dichiarato: “È uno shock per tutto il movimento. La notizia ci ha spezzato il cuore. Tutti i nostri pensieri sono con loro.”

Il cordoglio della comunità locale

Ha espresso la propria vicinanza alla famiglia anche il sindaco di Lumezzane Josefh Facchini. “Una tragedia che sconvolge la comunità di Lumezzane e spezza i cuori di ciascuno di noi, non esisteranno mai le parole giuste per commentare certi avvenimenti né una spiegazione accettabile a tanto dolore – ha detto il primo cittadino – Una preghiera per la piccola Mia, che a soli 4 anni si è addormentata nel suo lettino senza svegliarsi più. Ci stringiamo al dolore della famiglia Ghidini, della madre Stefania e di tutti i suoi affetti più cari. Possa il Paradiso accoglierla come merita un’anima così giovane e pura.” I funerali si svolgeranno oggi alle 14.30 nella parrocchia di Sorbolo.