Il cuore di Oscar si ferma a 8 anni, dolore e commozione a Rozzano: “Piccolo campione, il calcio era la sua passione”

Rozzano (Milano) – Città di Rozzano sconvolta per la morte del piccolo Oscar, campioncino di calcio morto ieri mattina – martedì 17 dicembre - in ospedale, al pediatrico Buzzi di Milano, dove era stato ricoverato per un malore avuto la sera prima.

Il bimbo di 8 anni frequentava la scuola elementare di via Cervi a Rozzano Vecchio e giocava a pallone nella squadra della Rozzano Calcio. Un’ondata di commozione ieri sera ha invaso la città quando si è appresa la notizia del decesso del piccolo che pare si sia sentito male a casa. Sarebbero infatti stati proprio i genitori a chiamare i soccorsi. Poi la corsa in ospedale, prima al San Paolo. E da lì successivamente è stato trasferito al Buzzi dove è deceduto per arresto cardiaco.

Oscar, come tanti bambini della sua età, amava il pallone. E proprio dalla sua precedente squadra, l’Ussa Rozzano, è arrivato il primo messaggio di condoglianze lanciato sui social: “La scomparsa del piccolo Oscar, nostro atleta nella stagione 2021/2022, ci addolora profondamente. Ci stringiamo con affetto alla famiglia e agli amici di Rozzano Calcio, società in cui Oscar ha continuato a seguire la sua passione per il calcio, in questo momento di grande dolore”.

Una notizia che ha scosso anche i compagni di classe che hanno appreso la notizia ieri. Il Comune potrebbe istituire una giornata di lutto per la drammatica scomparsa del piccolo Oscar. Tanti i messaggi di cordoglio e di solidarietà alla famiglia del bambino sia sulla pagina Facebook dell’Ussa Rozzano che su quella aperta “Sei di Rozzano se...”.

Qui è comparso il messaggio della vicesindaca Maria Laura Guido: “Un piccolo cucciolo, Oscar è volato in cielo. Otto anni, solare e felice nel suo campo di calcio. Sono vicina ai genitori, un abbraccio forte a loro ed a tutta la famiglia. Un dolore immenso che scuote il cuore a tutti noi. Da mamma, piango per quanto accaduto”.

Questa sera verrà osservato un minuto di raccoglimento in memoria del piccolo in consiglio comunale e potrebbe essere stabilito anche un giorno di lutto cittadino.